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Датский велогонщик Вингегор стал победителем «Тур де Франс»

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Фото: REUTERS/Garnier Etienne
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Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем многодневной велогонки «Тур де Франс» в общем зачете.

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Результат Вингегора на заключительном, 21-м этапе веломногодневки, которая финишировала в Париже, — 79 часов 33 минуты 20 секунд.

Второе место занял победитель велогонки 2020 и 2021 годов словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates с отставанием в 2 минуты 43 секунды, третье — победитель многодневки 2018 года британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+7.22).

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов расположился на пятой позиции, он отстал от Вингегора на 16 минут 37 секунд. На «Тур де Франс» спортсмен выступал под нейтральным флагом после решения Международного союза велосипедистов (UCI), уточнила газета «Спорт-Экспресс».

Россиянин впервые за 14 лет попал в пятерку лучших в общем зачете «Тур де Франс».

Сам Власов заявил, что доволен своим пятым местом. На шестом этапе россиянин попал в аварию, но вернулся в пелотон.

«У меня были хорошие и плохие дни, но я никогда по-настоящему не был на том уровне, на котором я был раньше в этом сезоне. Это нельзя изменить сейчас. Но пятое место все равно хороший результат, и я немного удивлен, что при таких обстоятельствах удалось занять столь высокое место в общем зачете», — приводит слова 26-летнего Власова сайт команды.

В июне прошлого года победу в велогонке одержал словенец Тадей Погачар. Последний, 21-й этап состоялся в воскресенье и завершился в Париже на Елисейских Полях.

«Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая во Франции. Неофициальное название — «Большая петля». Основана в 1903 году.

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