В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров

Пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, заявил экс-министр обороны страны Панос Камменос.



«Без [самолетов] «Бериев» ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам их передадут…» — написал министр в Twitter.



Самолеты Бе-200 не единожды привлекались для тушения природных пожаров в Греции.

Так, в 2021 году в Грецию по просьбе властей этой страны и поручению президента РФ Владимира Путина направили авиагруппировку, в которую входили Ил-76 и Ми-8. Также Греция арендовала для этих целей российский Бе-200ЧС, который может сбрасывать воду в условиях экстремальной жары. Тогда Афины от катастрофы спас именно самолет российского производства.

Из-за экстремально высоких температур по всей Греции полыхают пожары. Самая напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля.



Отдыхающий на острове российский турист рассказал «Известиям», что люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

Власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на Родосе. Мэрия острова объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.