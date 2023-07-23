Российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-восточнее поселка Урожайное на южно-донецком направлении, сообщает 23 июля Минобороны РФ.



Противник понес потери и отступил, заявили в ведомстве.



В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили минометный расчет украинских военных в районе Пречистовки.



Российская авиация нанесла огневое поражение по живой силе подразделений украинской армии в Старомаийорском и Урожайном.

В этот день военные группировки войск «Южная» отразили 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. Также российские силы нанесли поражения по позициям ВСУ в районах Веселого и Белогоровки.



За минувшие сутки потери украинской армии составили около 370 военнослужащих, 24 автомобиля, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, а также была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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