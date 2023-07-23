Сборная России выиграла Кубок наций по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу 23 июля обыграла команду Ирана со счетом 4:3 и одержала победу в Бетсити — Кубке наций.



Голы у россиян забили Алексей Макаров и Остап Федоров. У иранцев отличились Сейедмахди Мирджалили, Мохаммад Хоссанабад Мохтари и Мохаммад Масумизаде. Один гол Али Миршекари забил в свои ворота.



Таким образом, команда Ирана заняла второе место, третье заняли футболисты из Сенегала, четвертое — игроки ОАЭ.



Кубок наций проходил с 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге. В первом матче россияне одержали победу над командой ОАЭ со счетом 3:0, а во втором обыграли сенегальцев со счетом 6:4.

В этот день футбольный клуб «Зенит» сообщил, что центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович перешел в команду из сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Соглашение с игроком подписано на четыре года с возможностью продления на сезон.