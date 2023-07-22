Один человек погиб при обрушении пешеходного моста в Ленобласти

Пешеходный мост обрушился 22 июля в городе Луга Ленинградской области. По данным «Известий», пострадали девять человек, еще один погиб.

Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

ЧП произошло во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега». В момент крушения на мосту находились люди — они хотели лучше рассмотреть мероприятие. По информации очевидцев, мост был новый.

Следственным отделом по городу Луга следственного управления СК России по Ленинградской области уже начата доследственная проверка.

6 июня в Лазовском округе Приморья деревянный автомобильный мост провалился под грузовиком, который перевозил камни для ремонта другого моста. В настоящее время проезд доступен для всех видов транспорта. О пострадавших не сообщалось.