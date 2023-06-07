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Мост провалился под грузовиком с камнями в Приморье

Мост провалился под грузовиком с камнями для ремонта другого моста
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Фото: Прокуратура Приморского края
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В Лазовском округе Приморья деревянный автомобильный мост провалился под грузовиком, который перевозил камни для ремонта другого моста. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил региональный Минтранс.

«Тяжело груженный грузовик обрушил мост в районе села Сокольчи. Мост в Лазовском районе не выдержал веса транспортного средства с кузовом, забитым камнем, и обвалился. Грузовик застрял в образовавшемся отверстии. Ночью дорожники в оперативном порядке сделали временный объезд, движение транспорта не нарушено», — говорится в сообщении.

Причиной обрушения моста на дороге «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» стал перегруз в 9 т.

Водитель Sitrak C7, оформленный на юридическое лицо, выполнял работы по ремонту другого моста в Ольгинском районе. Он вез туда 15 т скального грунта, проигнорировав ограничения о перевозке по мосту до 20 т, включая массу транспорта и груза.

Надзорное ведомство организовало проверку.

В настоящее время проезд доступен для всех видов транспорта. Сейчас подрядчик занимается аварийно-восстановительными работами.

Ранее, 3 июня, из-за мощного ливня затопило несколько улиц Воронежа, а также снесло опору Каменного моста — одной из исторических достопримечательностей города.

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