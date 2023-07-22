В Подмосковье начался штурм захваченного вооруженным мужчиной дома

Сотрудники СОБРа начали штурмовать дом в подмосковной Истре, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

По ее данным, при штурме используется газ.

Сам дом площадью более 1 тыс. кв. м был выставлен ранее на продажу за 1 млрд рублей. Владелица дома сообщает, что злоумышленника не знает, а сама находится за пределами России.

Витушева также отмечала, что мужчина психически нездоров.

Ранее в этот день сотрудники полиции вместе с работником частной охранной организации подошли к дому в коттеджном поселке «Шервуд», в котором находился злоумышленник. Неизвестный вышел к ним, угрожая оружием, заставил сотрудника полиции и работника ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Последним удалось покинуть здание. Злоумышленник при этом забаррикадировался в домовладении.

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по ст. 318 и 317 УК РФ («Угроза применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).