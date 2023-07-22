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Рейды против нелегалов проводят в Екатеринбурге перед Универсиадой

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Количество рейдов против нелегальных мигрантов увеличат в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге перед началом международного фестиваля университетского спорта сотрудники спецслужб значительно увеличат количество рейдов в отношении мигрантов, которые незаконно находятся на территории России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Как пишет ИА «Ура.ру», проверяющие пришли в хостел «Искра», где выявили восемь граждан, которые находятся на территории России незаконно. Ранее спецслужбы проверили «Хлебный Двор» в Белоярском районе. Там выявили 12 иностранцев, незаконно работавших на производстве. Теперь мигрантов отправят за пределы России.

Универсиада пройдет в столице региона с 19 по 31 августа. На фестиваль приедут спортсмены из Африки и Латинской Америки. Поступило уже более 500 групповых заявок.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что за первые полгода 2023 года мигранты совершили на территории России более 22 тыс. преступлений. Таковы данные МВД. Этот показатель на 6,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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