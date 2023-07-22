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Врач назвала вредящие коже лица популярные продукты

Врач Байрамукова: коже лица могут навредить жирная и сладкая пища
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Существует ряд популярных продуктов питания, которые могут негативно повлиять на состояние кожи у некоторых людей. Об этом в субботу, 22 июля, рассказала врач, пластический хирург Мадина Байрамукова «Вечерней Москве».

По словам медика, состоянию кожного покрова вредят несбалансированное питание и вредные пищевые привычки.

Так, продукты с высоким содержанием сахара способны вызывать повышенный уровень инсулина в крови, что, в свою очередь, может вызвать появление акне и в принципе навредить коже.

Эксперт отметила, что у некоторых людей непереносимость лактозы проявляется не только на уровне пищеварительной системы, но и эпидермиса. Поэтому у таких людей употребление молочных продуктов может вызвать ухудшение кожи.

Врач также предостерегла склонных к аллергическим реакциям людей, а также людей с чувствительной кожей от употребления пищи, в состав которой входят искусственные красители и консерванты. Эти компоненты приводят к повышению чувствительности и раздражению кожного покрова, тем самым нанося вред его состоянию.

Байрамукова добавила, что для поддержания здоровья кожи следует ограничить употребление жирной пищи и жареных продуктов, вызывающих повышенную выработку себума, что, в свою очередь, способствует появлению жирного блеска на коже и усиливает акне. Спровоцировать указанные несовершенства может употребление чипсов, газированных напитков и фастфуда.

Врач подчеркнула, что к причинам проблем с кожей следует относить не только питание, но и неправильных уход за ней, генетический фактор, гормональные нарушения и воздействие окружающей среды.

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Ранее, 17 июля, нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова в разговоре с «Известиями» рассказала, как помочь организму очистится от токсинов, а также назвала рецепты для этого. По ее словам, детоксу организма способствуют смузи из овощей и фруктов, томатные супы, травяные чаи и салаты с авокадо.

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