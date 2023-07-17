Нутрициолог поделилась рецептами для очищения организма от токсинов

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова в разговоре с «Известиями» 17 июля рассказала, как помочь организму очистится от токсинов, а также назвала рецепты для этого.

«Если вы страдаете из-за раздраженной кожи, отеков, хронической усталости и проблем со сном, возможно, действенным средством станет детокс. Очищать свой организм от шлаков нужно аккуратно — никаких монодиет с выбором единственного продукта или полного исключения углеводов. Отказаться от мучного, сладкого, фаст-фуда, алкоголя и газированных напитков всё же придется. Попробуйте питаться правильно в течение трех дней и почувствуете приятные изменения в собственном состоянии», — отметила нутрициолог.

Так, по ее словам, смузи из овощей, фруктов и ягод так же питательны, как привычные перекусы в виде снэков или сладостей, однако пользы они принесут в разы больше.

«Нарежьте морковь, яблоки и измельчите их в блендере. Добавьте апельсиновый сок и вновь перемешайте получившийся напиток. Мы советуем употреблять его утром. Оранжевый смузи с кислинкой из яблока и апельсина придаст бодрости на весь день. А морковь в составе напитка улучшит остроту зрения», — рассказала Свиридова.

Очиститься от токсинов также поможет томатный крем-суп, добавила она. Помидоры богаты витаминами и минералами, которые способствуют укреплению иммунитета, а ликопин в их составе усиливает защитные свойства кожи и предотвращает развитие рака.

«Помидоры и красный перец сварите, затем порежьте их на крупные кусочки. Измельчите в блендере и добавьте любимые специи по вкусу. Разогрейте получившийся суп и подавайте его с зерновыми хлебцами. Несмотря на то, что легкое блюдо вовсе не нагружает организм, оно очень сытное и избавит вас от голода на долгое время», — подчеркнула нутрициолог.

Эффектинвым средством в борьбе с токсинами, по ее словам, являются и травяные чаи. Специалист посоветовала выбирать не ароматизированный пакетированный, а натуральный рассыпной чай.

«Травяные бленды помогут быстро вывести токсины из организма. Вы быстро ощутите эффект от чая с цветами ромашки, душицей или мятой. Они успокоят после тяжелого рабочего дня, притупят голод и улучшат обмен веществ», — отметила Свиридова.

Для очищения от токсинов она также посоветовала включить в рацион салаты с авокадо. Например, с рукколой, авокадо и помидором. Так, руккола очищает вкусовые рецепторы, а авокадо в сочетании с томатом поможет снизить уровень холестерина и поддержит сердце.

«Пейте 1,5-2 литра воды во время детокс-диеты. Зачастую это бывает не так легко, особенно, когда организм требует полноценных приемов питания, а не легкие салаты и смузи. Выработать привычку поможет вода, в которую добавлены разные фрукты и ягоды», — подытожила специалист.

3 июля врач-эндокринолог, к.м.н. Наталия Тананакина рассказала, что риск развития ожирения снижается благодаря сбалансированному рациону. По ее словам, к увеличению массы тела приводит избыточная калорийность рациона. Тананакина указала на то, что питание должно быть регулярным и дробным, а последний прием пищи должен происходить за два–три часа до сна.