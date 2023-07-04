Врач призвала следить за питанием для снижения риска ожирения

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина рассказала, что риск развития ожирения снижается благодаря сбалансированному рациону.

В беседе с РИАМО в понедельник, 3 июля, специалист отметила, что к увеличению массы тела приводит избыточная калорийность рациона.

Тананакина указала на то, что питание должно быть регулярным и дробным, а последний прием пищи должен происходить за два–три часа до сна.

По словам врача, у здорового человека 15% калорийности рациона обеспечивают белки, 15–30% — жиры, 55–65% — углеводы. Доля простых и легких углеводов не должна превышать 7% калорийности рациона, пишет RT.

Врач добавила, что огромное значение для правильного обмена веществ имеют минеральные вещества и витамины.

Тананакина также отметила, что суточная потребность человека в калориях, необходимая для поддержания нормального состояния организма, рассчитывается индивидуально и зависит от возраста, пола, профессии и интенсивности труда, сообщает телеканал «360».

Врач отметила, что средняя суточная норма потребления у женщин не должна превышать 2,2 тыс. ккал, у мужчин — 2,5 тыс. ккал, пишет Pravda.Ru.

23 июня главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил, что около четверти детей в России имеют ожирение.

По словам специалиста, бороться с этим ожирением очень сложно, потому что клетки, образовавшиеся у ребенка, которые есть у него в подкожной жировой клетчатке, требуют пищи.

Диетолог отметил, что для поддержания нормального веса нужно тратить столько же энергии, сколько поступает с пищей.

7 июня главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что в 30 регионах России выросло число граждан с ожирением. Специалист отметила, что к росту числа людей с ожирением в России привел ряд факторов, в том числе низкое содержание в рационе россиян растительных продуктов, пишет НСН.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Коновальцеву писал, что регулярное переедание представляет опасность для здоровья, провоцируя лишний вес и ожирение. По словам специалиста, ожирение чревато массой проблем со здоровьем. В частности, лишний вес создает экстремальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и приводит к заболеваниям суставов и позвоночника. Кроме того, люди с лишним весом чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сбоями в работе эндокринной системы, нарушениями липидного обмена, диабетом и гипертонией.

В 2021 году международная группа ученых из Гарвардского, Корнеллского и Калифорнийского университетов заявила, что основной причиной ожирения нельзя считать переедание. По их мнению, к развитию заболевания приводит потребление пищи с высоким гликемическим индексом, то есть продуктов с высокой степенью переработки и быстрых углеводов, сообщает телеканал «Звезда». По словам специалистов, такая пища приводит к гормональным ответам со стороны организма и масштабной перестройке метаболизма. В итоге накапливается жир и увеличивается вес.