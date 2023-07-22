В России запланировали обучение 40 тыс. студентов в 2025 году в сфере БАС
Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тыс. студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом в субботу, 22 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м — уже около 180 тысяч студентов», — цитирует «РИА Новости» сообщение министерства.
Образовательные модули в рамках запланированного к реализации Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатывать и актуализировать ежегодно. К работе привлекут федеральные учебно-методические объединения и образовательные организации высшего образования.
Уточняется, что в России уже сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, вузы могут разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда.
В апреле, на совещании у президента РФ по вопросам беспилотной авиации вице-премьер Андрей Белоусов сообщал о том, что в колледжах в 2025 году будут проходить профильное обучение более 30 тыс. студентов, а в 2030 году — порядка 170 тыс. Он отметил, что это закроет проблемы кадрового обеспечения отрасли.
Также Белоусов отмечал в беседе с «Известиями», что использование беспилотников приносит огромную пользу экономике страны. По его словам, применение БПЛА в сельском хозяйстве позволяет осуществлять контроль за линейными объектами, а также дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз.
Кроме того, испытания по передаче посылок дронами уже проводились эксперименты, в том числе «Почтой России», отмечал вице-премьер.