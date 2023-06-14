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Белоусов заявил о повышении урожайности в 5-6 раз при применении беспилотников

Белоусов: использование БПЛА в сельхозотрасли повышает урожайность в 5-6 раз
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельскохозяйственной отрасли повышает урожайность в 5-6 раз. Об этом в среду, 14 июня, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если говорить про беспилотники в воздухе, то это всё, что связано с дистанционным зондированием земли, а это в значительной мере сельское хозяйство. Это контроль за линейными объектами. Я могу сказать, что применение беспилотных средств в сельском хозяйстве <…> повышает урожайность в 5-6 раз, то есть дает возможность повысить урожайность в 5-6 раз», — сказал он.

Белоусов подчеркнул, что в России уже был опыт использования БПЛА в сельхозотрасли.

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Ранее, 25 мая, стало известно, что ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали программное обеспечение (ПО), которое способно рассчитывать степень плодородия сельскохозяйственной земли. Программа, получившая имя «Интеграл», автоматически высчитывает два основных параметра, по которым можно судить о свойствах участка.

18 мая в ходе совещания президент России Владимир Путин отметил, что урожай зерна по итогам 2022 года достиг рекордных значений за всю новейшую историю страны, было собрано почти 158 млн т. Он добавил, что страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия и, несмотря на барьеры во внешней торговле, увеличила экспорт агропромышленной продукции.

В тот же день президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в четверг, 18 мая, в беседе с «Известиями» заявил о серьезном прорыве в сфере сельского хозяйства в России. По его словам, такой успех обусловлен тем, что санкционная война между Россией и Западом началась именно с продовольственных санкций, моратория на ввоз сельскохозяйственной продукции из недружественных стран.

В марте в пресс-службе Минсельхоза РФ «Известиям» сообщили, что в России будет собран достойный урожай зерновых и зернобобовых. На это позволяет рассчитывать текущая ситуация с обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами.

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