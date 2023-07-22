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Вильфанд допустил распространение жары из Сахары на Турцию

Вильфанд: аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
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Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
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Аномально жаркая погода постепенно захватывает Турцию. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, экстремальный подъем температуры начался в Западной Европе после «теплового взрыва» в пустыне Сахара.

«Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции температура — около +35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря — +40…+45 градусов в эти выходные, температура воды — +25…+26 градусов», — заявил эксперт.

Между тем западноевропейские государства — Франция, Германия — оправляются после погодных рекордов. На сегодняшний день температура воздуха днем в этой местности опустилась до благоприятных +25 градусов. Жара пока сохраняется в Испании, а также на юге Италии — в дневное время воздух может разогреваться до +40 градусов и сильнее.

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Днем ранее стало известно, что из-за жары в турецком Стамбуле запасы воды в водохранилищах за неделю сократились почти на 2% — до 40% от нормы. Это стало минимальным показателем впервые с 2014 года.

19 июля программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала данные, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

Накануне французская метеорологическая служба сообщила о рекордном повышении температуры во Франции и Италии. Воздух прогрелся до +40,6 градуса и 42,2 градуса соответственно. В одном из городов на итальянской Сардинии регистрировали +42,2 градуса.

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