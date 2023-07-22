Американский боксер Джонсон рассказал о мечте жить в России

Американский боксер Кевин Джонсон 20 июля заявил, что мечтает жить в России.

Как отметил спортсмен, он много лет приезжал в РФ и, путешествуя по стране, объездил большое количество городов и сел. В ходе своих поездок боксер понял, что ему «по душе российские просторы».

По мнению Джонсона, в России более качественная еда без ГМО, в отличие от США.

«Для меня важно хорошо питаться. И я даже думаю: вот поеду навестить маму и придется, видимо, сидеть на диете», — приводит его слова агентство СОВА.

1 апреля Джонсон, одержавший победу над российским борцом Вячеславом Дациком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», после боя заявил, что хочет жить в России, и попросил президента РФ Владимира Путина выдать ему российский паспорт.

Российский боксер, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «Известиями» прокомментировал высказанное Джонсоном намерение получить российское гражданство. По его словам, спортсмен, возможно, решил, что уже не сможет активно участвовать в боях в США, но вполне может ярко проявить себя в России. При этом Валуев напомнил, что американские бойцы Рой Джонс – младший и Джефф Монсон также получили гражданство РФ.

24 марта в беседе с «Известиями» Джонсон поделился, что хочет найти себе в России жену. За два дня до этого он признался в любви к России, отметив, что неоднократно был в Москве и гулял по улицам столицы с Поветкиным. По словам Джонсона, в России у него немало хороших друзей.

Тогда же боксер заявил, что мечтает сыграть в шахматы с президентом России. По словам спортсмена, он играл в шахматы с боксером Александром Поветкиным во время своего визита в Москву и ему понравился этот вид досуга.

Кевин Джонсон — американский боксер-профессионал, провел 59 боев. На его счету 36 побед, из них 19 нокаутом, 21 поражение и две ничьи. Соперниками Джонсона были Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис, Энтони Джошуа и другие звезды мирового бокса.