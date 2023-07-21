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Боллоев официально стал руководителем компании «Балтика»

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Предприниматель Таймураз Боллоев с 21 июля официально стал руководителем пивоваренной компании «Балтика», следует из данных СПАРК.

В карточке компании указано, что Боллоев стал руководителем компании в должности президента.

Ранее Боллоев уже возглавлял «Балтику». Он работал в компании с 1991 года, когда был открыт первый одноименный завод, который через год приватизировали. У компании появился крупнейший акционер и инвестор — скандинавский Beverages Holding AВ (BBH), а топ-менеджер занял должность гендиректора, а затем и президента.

В 2001 году был запущен процесс присоединения к Carlsberg Group. Тогда активы холдинга между собой поровну поделили датская Carlsberg Breweries AS (50%) и компания Scottish & Newcastle (50%). Боллоев покинул «Балтику» в 2004 году, а в апреле 2008 года компания полностью вошла в состав Carlsberg Group.

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18 июля стало известно, что российские активы зарубежных компаний Carlsberg и Danone получили новых руководителей. Как выяснили «Известия», президентом пивоваренной компании «Балтика» был назначен Таймураз Боллоев. Кадровые перестановки подтвердила пресс-служба пивоваренной компании.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил «Известиям», что назначение Боллоева на пост президента «Балтики» является удачным решением, так как его опыт и профессионализм будут востребованы в отрасли и предприятии.

В 2022 году Carlsberg Group решила покинуть Россию и передать бизнес. Указом президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 года иностранные доли в «Балтике» были переданы Росимуществу.

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