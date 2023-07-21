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Замглавы Минцифры Паршин уволен после подозрения в коррупции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Замглавы Минцифры Максим Паршин, обвиняемый в получении взятки, уволен со своего поста 21 июля. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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12 июля стало известно, что Паршин, курировавший в том числе вопросы грантовой поддержки IT-компаний, был отправлен под домашний арест до 12 сентября. По данным суда, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Максимальная ответственность предполагает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до стократной суммы взятки и с лишением занимать определенные должности на срок до 15 лет.

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