Замглавы Минцифры Паршин уволен после подозрения в коррупции
Замглавы Минцифры Максим Паршин, обвиняемый в получении взятки, уволен со своего поста 21 июля. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении.
Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
12 июля стало известно, что Паршин, курировавший в том числе вопросы грантовой поддержки IT-компаний, был отправлен под домашний арест до 12 сентября. По данным суда, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Максимальная ответственность предполагает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до стократной суммы взятки и с лишением занимать определенные должности на срок до 15 лет.