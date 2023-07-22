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Врач рассказала о смертельно опасных травмах при прыжках в воду

Врач Демьяновская: из-за неудачного прыжка в воду можно получить разрыв печени или селезенки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Прыжки в воду — это одна из основных причин летних травм. При этом последствия могут быть самыми разными — от перелома позвоночника до разрыва печени и селезенки. Об этом «Известиям» 21 июля рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, чаще всего ныряльщики, которые прыгают в воду рыбкой, травмируют шейный отдел позвоночника вследствие резкого удара о дно, сгибания или переразгибания шеи. Такая травма может сопровождаться сотрясением или ушибом головного мозга, иногда с переломом костей черепа.

«Во многих случаях перелом шейного отдела сопровождается травмой спинного мозга — его сдавлением отломками позвонков, кровоизлиянием или нарушением кровообращения. Это очень опасная ситуация — она может привести к полному параличу всех или только нижних конечностей (в зависимости от уровня поражения), нарушению функции тазовых органов, а иногда и к смерти человека», — рассказала Демьяновская.

Врач отметила, что переломы шейного отдела позвоночника нередко встречаются у подростков 12–15 лет: они часто не думают о безопасности.

Также, по ее словам, при нырянии и ударе о дно может случиться вывих шейных позвонков. При этом суставы двух соседних позвонков смещаются относительно друг друга. Такая травма считается более благоприятной, но тем не менее требует длительной реабилитации.

«Также есть шанс спасти ныряльщика при компрессионном переломе позвоночника — в этом случае тело позвонка сплющивается, но спинной мозг остается нетронутым», — добавила Демьяновская.

Кроме того, как рассказала врач, если упасть в воду плашмя, то можно повредить внутренние органы — например, получить разрыв печени, селезенки. При этом от сильного удара, который по ощущениям можно сравнить с падением на бетонный пол, человек может потерять сознание и утонуть.

«При резком перепаде давления между наружной средой и полостью внутреннего уха может развиться баротравма. В зависимости от локализации она может сопровождаться разрывом барабанной перепонки, подкожными гематомами, разрушением зубных пломб», — добавила она.

По ее словам, при баротравме человек может испытывать головокружение, тошноту, нарушение координации, снижение слуха. Если вовремя не оказать помощь, есть риск потери сознания и, как следствие, утопления.

«Предупредить травмы, которые могут появиться при нырянии, несложно. Следует купаться в проверенных водоемах с чистым дном, без острых камней на дне. Желательно, чтобы рядом были спасатели, которые летом обычно дежурят на организованных пляжах. Если опыта ныряния нет, не стоит приобретать его в сомнительных речках, озерах и других водоемах. Нырять в воду предпочтительно солдатиком, а не рыбкой. И главное: если прыжок уже состоялся, и вы почувствовали себя плохо, немедленно вызовите бригаду скорой помощи», — подытожила эксперт.

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