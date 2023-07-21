В Крыму родились два белых львенка

Два белых львенка появились на свет в парке «Тайган» в Крыму. Оба детеныша — самки, их возраст — несколько дней. Сейчас малышки всё время проводят рядом с мамой. Посетители парка увидят львят уже в августе, сообщает телеканал «Известия». Белый лев — один из самых редких хищников на планете. Представителей подвида во всем мире — чуть более 300 особей. Чаще всего эти необычные животные рождаются в крымских зоопарках «Тайган» и «Сказка».

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