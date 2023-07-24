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Лабораторные работы: «Оренбургнефть» повысила производственную эффективность на 8,2 млрд рублей

Благодаря каким новым технологиям удалось это сделать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Экономический эффект от внедрения собственных и отечественных передовых решений в «Оренбургнефти» (актив НК «Роснефть») за последние пять лет достиг более 8,2 млрд рублей. Инновации планируется тиражировать и на другие дочерние предприятия «Роснефти», отмечают в компании. Это снизит издержки отечественной нефтяной отрасли при добыче нефти на десятки миллиардов рублей в ближайшие годы, а также поспособствует импортозамещению, говорят аналитики.

Технический прогресс

Большинство месторождений «Оренбургнефти» относится к зрелым — с поздней стадией разработки. Однако благодаря внедренным инновациям коэффициент извлечения нефти (КИН) на них за последние пять лет увеличился в среднем до 56%. Это один из самых высоких отраслевых показателей, средний КИН в России составляет около 35%.

— Компания располагает крупнейшим в Евразии научно-проектным кластером, собственные научно-технические разработки в сочетании с модернизацией производства и корпоративной системой непрерывных улучшений способствуют повышению добычи и оптимизации издержек. На смену привычным подходам приходят новые экономичные и менее затратные нестандартные решения, — заявили в «Роснефти».

Проба нефти
Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Одна из недавно внедренных эффективных технологий — микросейсмический мониторинг распространения трещин при гидроразрыве пласта (ГРП), разработка самарского научного института «Роснефти». На основе информации, полученной при мониторинге, нефтяники определяют оптимальную траекторию бурения горизонтальных скважин, что исключает геологические осложнения. С помощью этой технологии начальный дебит (объем продукции, добываемой из скважины за единицу времени. — «Известия») скважин увеличится на 5 т в сутки.

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Еще одна успешно применяемая инновация — радиальное вскрытие пласта. Технология служит для интенсификации добычи нефти на тех скважинах, где невозможно провести гидроразрыв из-за близкого расположения пластовых вод. Фактический эффект от одной операции составляет более 1,5 млн рублей. Подход успешно внедрен на трех скважинах «Оренбургнефти» и позволит за пять лет дополнительно добыть более 5 тыс. т нефти с каждой скважины.

Нефтяная буровая
Фото: TASS/URA.RU/Алексей Андронов

— Технологии радиального бурения позволят расширить фонд скважин и увеличить их дебит, освоить труднодоступные запасы нефти, которые ранее не были привлечены в производственный процесс. Ее применение добывающими активами «Роснефти» позволить нефтяникам сократить издержки на десятки миллиардов рублей в ближайшие годы, — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Резервуары с нефтью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Существенную роль в повышении эффективности добычи играет и собственное наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Для поиска новых пластов в «Оренбургнефти» применяется один из недавно разработанных корпоративных софтов — многофункциональный цифровой сервис. Планы местности, космоснимки, параметры нефтепроводов — вся информация представлена на виртуальной карте. Если раньше устье будущей скважины определялось месяц, то теперь специалистам требуется не более одной недели.

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Оптимизация издержек

Во всем мире, в том числе и в России, снижается качество доступных для освоения запасов нефти, повышаются требования к качеству и точности технологий разведки и добычи углеводородного сырья, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Наличие собственных технологий и знаний приобретает сегодня ключевое значение. Благодаря инновациям страна сможет адаптироваться к новым условиям рынка, меньше тратить на производство сырья и больше зарабатывать на его экспорте, добавил эксперт.

Долото для бурения скважин
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В объемах добычи нефти в России любая инновация, повышающая эффективность процесса, приносит миллиарды рублей прибыли, согласен директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Энергетика и добыча полезных ископаемых достаточно хорошо развивались в РФ и до санкций, а импульс импортозамещения, полученный в 2022 году, ускорил эти процессы, добавил Тузов.

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— Вклад «Роснефти» в импортозамещение довольно большой, и новые технологии еще больше будут ему способствовать. Инновации, несомненно, положительным образом отразятся на основных показателях компании, — считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Добыча нефти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Роснефть» долгие годы аккумулировала практически все составляющие бизнеса в своем периметре, даже когда было выгоднее выносить их на аутсорс, что теперь позволяет ей быть независимой в своем производственном цикле, заключает Александр Фролов.

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