Эксперт рассказал об опасных последствиях использования кассетных боеприпасов

Вся территория Донбасса и вокруг него нашпигована минами, неразорвавшимися снарядами и бомбами, к которым сейчас добавятся кассетные суббоеприпасы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Для саперов будет много работы. Есть такая статистика: если кассетный боеприпас исправен, то примерно 3–5% кассет не срабатывает. А если его еще плохо хранили, то этот показатель может возрасти. Разминирование — затратная вещь. Но что делать! Прежде чем людей выпустить в поля и огороды, нужно всё проверить, чтобы не было сюрпризов, которые оставляет украинская военщина», — объяснил он.

Эксперт считает, что неразорвавшиеся кассетные боеприпасы нужно будет разминировать с помощью дистанционных средств.

«На открытой местности будут использоваться роботизированные комплексы «Уран-6». А если они в городской застройке, то это работа саперов. Это как «лепестки»: их раскидали, что-то сработало, что-то нет. Такого рода боеприпасы должны взрываться в воздухе, чтобы накрывать площадь осколками, если он рассчитан на живую силу. А у боеприпасов с кумулятивными зарядами контактный взрыватель: если он попал в бронетехнику, то сработал, а если нет, то может и не сработать», — напомнил принцип действия суббоеприпасов Алексей Леонков.