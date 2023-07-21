Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел 2»

Marvel Studios опубликовала второй полноценный трейлер фильма «Капитан Марвел 2». Он вышел на платформах 21 июля.

Картина расскажет историю трех супергероинь: Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Им предстоит выяснить, почему их сверхспособности оказались связаны друг с другом.

Согласно трейлеру, в фильме появится персонаж вселенной Marvel Ник Фьюри, главная злодейка Дар-Бенн и кот, способный поедать своих врагов.

Главные роли в фильме сыграли Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани, Зави Эштон. Мировая премьера состоится 10 ноября 2023 года.

Ранее, 19 июля, в преддверии выхода нового фильма о Барби американский производитель игрушек Mattel запустил ряд коллабораций с крупными мировыми брендами, в том числе с корпорацией Google. На стартовой странице поисковика компания разместила дудл (стилизованный логотип).