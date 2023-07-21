В Италии конфисковали рекордную партию кокаина на €850 млн

Более 5 т кокаина были обнаружены на рыболовецком судне у берегов города Палермо в Сицилии. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает агентство Italpresse.

Правоохранители изъяли 5,3 т запрещенных веществ. Приблизительная стоимость груза составляет €850 млн. Отмечается, что это самая крупная партия наркотиков, конфискованная в Италии, и одна из самых крупных в мире.

В рамках расследования задержано пять подозреваемых. Их доставили в городскую тюрьму Пальярелли.

Между тем морская полиция сопровождает в порт Палермо еще один корабль, задействованный в наркоторговле, который удалось перехватить на пути в Турцию. На его борту находится экипаж из 15 человек.

Ранее, 14 июля, стало известно, что на Сицилии уничтожили партию кокаина весом почти 2 т и стоимостью €400–450 млн. Согласно результатам лабораторных исследований, полиция перехватила груз наркотиков высокой чистоты из Южной Америки.