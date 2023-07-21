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Ульянов оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки

Постпред РФ в Вене оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки
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Фото: TASS/CHRISTIAN BRUNA
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Перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в настоящее время крайне смутные. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Очень смутные перспективы. Напомню, что переговоры о восстановлении иранской ядерной сделки шли в Вене с апреля 2021 по март 2022 года. Было подготовлено детальное решение, предусматривавшее поэтапное снятие всех американских санкций в отношении Ирана и одновременное возвращение Тегерана к тем параметрам его ядерной программы, которые предусматривались СВПД. Но благоприятный момент был упущен, и последние полтора года не происходит ровным счетом ничего», — рассказал он.

Как отметил российский дипломат, главная проблема заключается в позиции Берлина, Лондона и Парижа, а также вышедшего из сделки еще в 2018 году Вашингтона. По мнению Ульянова, они утратили интерес к СВПД.

«По-моему, они допускают стратегическую ошибку, потому что вопрос находится в подвешенном состоянии, а напряженность может эскалировать в любой момент со всеми крайне неприятными последствиями», — предупредил постпред РФ.

Вместе с тем Тегеран давал четко понять, что был готов подписать договоренности, которые были подготовлены во время переговоров в Вене с 2021 по 2022 год. Они, в частности, предполагали поэтапное снятие всех санкций США с республики и одновременное возвращение ядерной программы Ирана к параметрам, предусмотренным СВПД.

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