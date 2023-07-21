Производители заявили о намерении запретить термин «экокожа»

В начале июля в Совете Федерации прошла рабочая группа под председательством сенатора Вячеслава Тимченко, на которой обсуждали связанные с терминами «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» вопросы. Российский союз кожевенников и обувщиков (РКСО) предложил внести поправки в закон о защите прав потребителей и ограничить использование таких приставок к слову «кожа». Об этом «Известиям» рассказала гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич.

Она уточнила, что сенаторы позитивно восприняли это предложение: осенью они обсудят этот вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях.

В РФ нет стандарта производства «экокожи», «веганской кожи», «экомеха» (для обуви), этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей, рассказали в РКСО. Люди считают, что такой материал — это экологические натуральная кожа и мех. По словам Александры Андрунакиевич, в последние годы производители товаров из синтетических материалов спекулируют словосочетаниями с термином «кожа». Они применяют их в маркетинговых целях: выдают ненатуральные продукты за натуральные, экологические.

Российские стандарты, которые касаются обуви, разрабатывали еще до 1990 года, но действуют они до сих пор, добавила эксперт. В них есть понятие «синтетическая», «искусственная кожа»: эти термины понятны людям, несмотря на применение слова «кожа». Хотя по своей структуре и техническим характеристикам такие материалы не отвечают свойствам натуральной продукции.

В союзе подчеркнули, что на мировом уровне уже идет активная работа по защите термина «кожа» и ее качеств. Так, Международный совет кожевников и ведущие страны-производители кожи — Европа, Бразилия, Аргентина и другие — приняли законодательные акты, которые запрещают использовать словосочетания с термином «кожа» для продукции неживотного происхождения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Синтетический вопрос: термины «экокожа» и «экомех» хотят запретить