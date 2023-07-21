Путин анонсировал строительство новых соцобъектов в Североморске

В городе Североморск Мурманской области пройдут работы по возведению и благоустройству социальных объектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

«Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны. Стадион приведут в порядок с помощью тех средств, которые выделяются на [Арктическую] зону, по Дому офицеров Министерство обороны решение приняло: приведет его в порядок», — уточнил глава государства.

Он также затронул тему ремонта центральной больницы, отметив, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал решить данный вопрос в процессе доработки бюджета.

В этот день Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, для того чтобы обсудить вопросы развития региона.

На совещании президент назвал Арктическую зону стратегически важной частью России, развитие которой напрямую связано с вопросами обороны и безопасности. Он поручил до 1 сентября согласовать план мероприятий по улучшению инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ).

О визите Путина в Мурманскую область, которая полностью входит в Арктическую зону, стало известно 20 июля.

До этого, 22 июня, глава государства указал на приоритет вопросов освоения Арктики и подчеркнул, что сбережение ее природного богатства в последние годы является приоритетным для России. Он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению задач по этой теме.