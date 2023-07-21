В ГИБДД уточнили правила поездок вдвоем на электросамокате

Поездки вдвоем на электросамокате считаются одним самых частых правонарушений. В ГИБДД 20 июля рассказали «Известиям об условиях таких поездок.

Как отметили в ведомстве, кататься вдвоем на электросамокате можно при условии, что конструкция это позволяет. Соответствующая норма прописана в правилах дорожного движения (ПДД).

При этом в ГИБДД сразу же уточнили, что не знают средств индивидуальной мобильности (СИМ), позволяющих перевозить сразу несколько людей. В ведомстве признали, что тема нуждается в доработке.

В правилах сервисов по аренде электросамокатов прописано условие «один человек — один самокат». Однако существуют электроскутеры, способные перевозить вес до 150 кг, что в теории как раз и может равняться двум пассажирам.

Ранее в этот день старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах рассказал в беседе с «Известиями», что растущее число ДТП с электросамокатами и другими СИМ вызвано увеличивающимся количеством пользователей такого транспорта, а не неэффективностью ПДД.