Названа причина растущего числа аварий с участием электросамокатов

Растущее число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) вызвано увеличивающимся количеством пользователей такого транспорта, а не неэффективностью ПДД. Об этом 20 июля сообщил «Известиям» старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах.

Представитель Госавтоинспекции отметил, что с 2021 года количество ДТП с самокатами увеличилось на 50–60%. Главная причина такого роста ― широкая распространенность средств индивидуальной мобильности среди жителей России. Правоохранитель добавил, что средств индивидуальной мобильности на улицах городов «становится больше, больше и больше».

«Одно из часто выявляемых правонарушений у нас является, что люди едут вдвоем на самокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД норма, что с учетом конструкции можно перевозить. Возможно, такие конструкции будут или есть, но мы считаем, что этот пункт надо скорректировать, когда очередной пакет изменений [в ПДД] будет вноситься», ― отметил Стельмах.

Кроме того, сообщил старший инспектор, в России распространены следующие нарушения касательно пользователей СИМ: переезд по пешеходным переходам, где водители СИМ должны спешиваться, а также движение по проезжей части, когда самокатчики должны двигаться по тротуару.

Ранее, 20 июня, стало известно, что за первые пять месяцев 2023 года в столице зафиксировано 34 ДТП с участием детей, которые в момент столкновения управляли самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Всего пострадали 38 несовершеннолетних.