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Военный эксперт объяснил отсутствие у ВСУ возможности сбить ракеты «Оникс»

Военный эксперт Матвийчук: ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс» из-за старых ПВО
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук 20 июля объяснил «Известиям», почему украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты «Оникс».

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Вооруженные силы Украины (ВСУ) Юрия Игната сообщила, что украинские военные не могут сбить российские «Ониксы» с помощью средств ПВО.

«ВСУ не могут сбить ракеты «Оникс» теми средствами ПВО, которые у них есть, так как они очень старые и очень низкого качества. А вообще ракета «Оникс» меняет траекторию. Даже если ее обнаружили радары, ее крайне тяжело сбить, так как она не дает возможности просчитать свою траекторию в маршруте полета», — сказал Матвийчук.

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Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины не могут сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения.

15 июля пленный боевик ВСУ Андрей Демич рассказал о дефиците вооружения на передовой. По его словам, украинские солдаты на передовых позициях не получают никакой военной техники, а их командиры отсиживаются в тылу.

23 июня заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал нехватку систем противовоздушной обороны и недостаток знаний эффективного использования западных комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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