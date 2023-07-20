Подача документов в вузы через госуслуги станет обязательной с 2024 года

Подача документов в высшие учебные заведения через сервис «Поступление в вуз онлайн» портала госуслуг станет обязательной в России с 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг, 20 июня.

«Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — передает ТАСС слова Чернышенко, ссылаясь на его пресс-службу.

Вице-премьер отметил, что в 2023 году онлайн-сервисом по подаче документов воспользовались около 40% абитуриентов.

Согласно статистике госуслуг, в текущем году году за первую неделю работы сервиса «Поступление в вуз онлайн» около 75 тыс. поступающих подали свыше 200 тыс. заявлений, пишет «Газета.Ru».

В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал электронную подачу документов главным способом для поступления в вуз. Помимо этого, он уточнил, что в текущем году сервис «Поступление в вуз онлайн» был значительно усовершенствован.