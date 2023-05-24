Фальков назвал электронную подачу документов главным способом для поступления в вуз

В этом году способ электронной подачи документов в вузе будет превалирующим для абитуриентов. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая в ходе интервью на канале «Россия 24».

«Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее», — сказал Фальков.

В этой связи он добавил, что в этом году усовершенствована система сервиса «Поступление в вузы онлайн» — теперь она лучше взаимодействует с порталом госуслуг.

В продолжение беседы Фальков рассказал о том, будет ли изменяться система оценивания в вузе, сколько лет будет длиться магистратура и бакалавриат.

По его словам, вмешиваться во внутренний регламент вуза нет смысла — у кого-то две сессии в году, у кого-то четыре, система оценивания тоже варьируется от пятибалльной до стобалльной и балльно-рейтинговой. Однако министерство всё равно оценит и выберет лучшие из этих подходов, которые будут рекомендоваться образовательным учреждениям.

Говоря о магистратуре, Фальков подставил под сомнение полезность строгого срока обучения длиною в два года. По его словам, тем, у кого бакалавриат был четыре года, это может быть еще полезно, однако те, кто получали первую ступень образования на протяжении пяти или шести лет, могут не нуждаться в такой длинной магистерской программе.

«Потому что все-таки срок обучения в магистратуре, то есть на специализированном высшем образовании, он должен коррелировать с той программой, которую ты освоил в базовом уровне», — подчеркнул министр.

Срок обучения на бакалавриате, по его мнению, может увеличиться по некоторым образовательным программам, например по юриспруденции.

«В случае, если человек за пять лет получил хорошее образование, хорошее в данном случае образование — это баланс между фундаментальностью, с одной стороны, и применимостью знаний в быстро меняющихся условиях рынка труда. Вот найти баланс между фундаментальностью и практико-ориентированностью», — резюмировал Фальков.

Ранее, 23 мая, глава Минобрнауки заявил, что массовый переход на новую систему высшего образования в РФ запланирован на 2025 год.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.