Фальков заявил о массовом переходе на новую систему высшего образования к 2025 году

Массовый переход на новую систему высшего образования в РФ запланирован на 2025 год, заявил 23 мая глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Ключевыми, конечно, будут 2023–2024 годы <...> Я думаю, что массовый переход — это 2025 год», — сообщил Фальков в интервью на канале «Россия 1».

При этом, по словам министра, программы базового высшего образования, предусматривающие четырехлетний срок обучения, в новой системе будут сохранены, в первую очередь, для IТ-специальностей.

«Мы сохранили сознательно такую возможность. Понимаете, рынок труда сегодня сложно организован. И есть запрос в том числе на программы подготовки четырехлетние», — указал Фальков.

Однако, как отметил министр, в этом плане есть свои плюсы: выпускники могут раньше выйти на рынок труда и работодатели получат квалифицированных сотрудников.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

Позже, в апреле, Фальков объяснял, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавр, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

12 мая Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в России.