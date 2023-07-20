Маск указал на нестабильность в мировой экономике

Основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск заявил, что не понимает текущей экономической обстановки из-за ее частых изменений. Об этом он сообщил 20 июля во время обсуждения отчета Tesla за второй квартал 2023 года.

«В один день мне кажется, что мировая экономика разваливается на части, а на другой день все в порядке. Я не знаю, что, черт возьми, происходит. Жаль, что я не знаю», — признался Маск.

Продолжая, бизнесмен отметил, что мировая экономика сейчас находится в подвешенном состоянии. Для компании Маска это может отразиться в снижении цен на электромобили Tesla.

«Когда процентные ставки резко повышаются, мы по сути должны снижать стоимость машин», — цитирует Маска «Газета.Ru».

Маск также обратил внимание, что в ряде стран недавно произошел самый резкий скачок процентных ставок в истории.

Ранее, 17 июля, в исследовании газеты WP описано ухудшение экономической ситуации в Европе. Так, жители европейских стран в новой экономической реальности становятся всё беднее, что связано с усилением инфляции, коронавирусной пандемией и конфликтом на Украине. По данным авторов, эта тенденция в европейских странах началась давно. Европейцы предпочитают выбирать меньшее количество рабочих часов, а не увеличение зарплаты, что также влияет на экономику и производительность в регионе.

Тогде же депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер заявил, что ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, а экономика Германии входит в рецессию из-за санкций против РФ.