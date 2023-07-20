Власти Татарстана не исключили заноса АЧС на территорию республики
Власти Татарстана опасаются заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию республики из соседних регионов.
Замначальника главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана Габдулхак Мотыгуллин назвал угрозу явной. Он напомнил о случае АЧС в Шемуршинском районе соседней Чувашии, а также о случае в соседней Удмуртии, вблизи деревни Старый Аргабаш.
По словам Мотыгуллина, болезнь обычно распространяется стремительно и ведет к большим экономическим потерям. Так, в промышленном свиноводстве числятся более 400 тыс. голов свиней, и их важно сохранить.
Замначальника управления призвал максимально снизить поголовье диких кабанов, чтобы обеспечить эпизоотическое благополучие Татарстана. Он обратил внимание, что в минувшее воскресенье кабан появился около «Камского бекона» в Тукаевском районе, в так называемой буферной зоне, где его вообще быть не должно, сообщает ИА «Татар-информ».
В России с начала года выявили 38 очагов АЧС, в том числе 21 очаг среди домашней птицы и 17 — среди диких кабанов.
В конце июня ветеринары в Ульяновской области взяли пробы на АЧС у животных в 17 населенных пунктах. Очаг заболевания был обнаружен в начале июня в селе Лава. Свиньи погибли на территории личного подсобного хозяйства. Всего были заражены 197 животных.