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Власти Татарстана не исключили заноса АЧС на территорию республики

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Власти Татарстана опасаются заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию республики из соседних регионов.

Замначальника главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана Габдулхак Мотыгуллин назвал угрозу явной. Он напомнил о случае АЧС в Шемуршинском районе соседней Чувашии, а также о случае в соседней Удмуртии, вблизи деревни Старый Аргабаш.

По словам Мотыгуллина, болезнь обычно распространяется стремительно и ведет к большим экономическим потерям. Так, в промышленном свиноводстве числятся более 400 тыс. голов свиней, и их важно сохранить.

Замначальника управления призвал максимально снизить поголовье диких кабанов, чтобы обеспечить эпизоотическое благополучие Татарстана. Он обратил внимание, что в минувшее воскресенье кабан появился около «Камского бекона» в Тукаевском районе, в так называемой буферной зоне, где его вообще быть не должно, сообщает ИА «Татар-информ».

В России с начала года выявили 38 очагов АЧС, в том числе 21 очаг среди домашней птицы и 17 — среди диких кабанов.

В конце июня ветеринары в Ульяновской области взяли пробы на АЧС у животных в 17 населенных пунктах. Очаг заболевания был обнаружен в начале июня в селе Лава. Свиньи погибли на территории личного подсобного хозяйства. Всего были заражены 197 животных.

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