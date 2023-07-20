Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи полностью потушен

В Сочи полностью потушен пожар на трансформаторной подстанции на 11-м км трассы Адлер — Красная Поляна. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 14:10 [пожар] полностью потушен», — говорится в Telegram-канале регионального МЧС.

Пожар на этой трансформаторной подстанции начался ранее в этот день. В 12:40 пожар на площади 90 кв. м был локализован.

Возгорание тушили 24 специалиста и девять единиц техники от РСЧС и 13 человек и четыре единицы от МЧС России.

Причины инцидента к этому моменту не называются.