В России разработали вещество для уничтожения рака легкого светом

Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина синтезировали новый светочувствительный препарат для фотодинамической терапии рака. Об этом в понедельник, 17 июля, «Газете.Ru» рассказала ведущий эксперт НИЦ биомедицинской инженерии МИСиС Саида Каршиева.

Процедуру проводят на основе производимого фототрофными бактериями, источником энергии для которых служит солнечный свет, вещества бактериахлорина. У мышей из экспериментальной базы оно подавило рост опухоли легкого и более чем на половину увеличило их выживаемость.

«Исследуемое нами светочувствительное вещество весьма действенно в отношении клеток карциномы легкого Льюиса. Продолжительность жизни мышей увеличилась более чем на 130% по сравнению с контрольной группой, а излечение составило 50%», — пояснила Каршиева.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) представляет собой метод лечения онкологии, основанный на использовании указанного компонента и специального источника света. Препарат вводят в организм пациента, где он через 24–72 часа сосредотачивается в опухолевых клетках. После чего их подвергают воздействию лазера. От этого вещество переходит в возбужденное состояние и разрушает раковые клетки.

ФДТ эффективна в случае, если стволовые раковые клетки устойчивы к другим методам. Именно эти клетки способствуют развитию метастазов и возобновлению болезни. Подходы к их уничтожению пока полностью не исследованы.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования фотосенсибилизатора для ФДТ, но уже для других видов рака. Так, эксперты проводят серию опытов вне живого организма со злокачественной опухолью, зачастую образующейся в головном мозге, — глиобластомой.

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