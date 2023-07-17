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В Китае установлена рекордная температура воздуха

CNA: в Китае установлена рекордная температура воздуха — 52 ℃
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Фото: REUTERS/Florence Lo
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В Китае установлена максимально высокая температура воздуха — 52,2 ℃, информирует 17 июля новостной канал Channel NewsAsia (CNA) со ссылкой на метеорологическое управление КНР.

«Самая высокая температура была зафиксирована 16 июля в городском округе Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района, она достигла 52,2 °C, превысив исторический предел высокой температуры за данное время года», — говорится в сообщении.

Рекордное значение зафиксировала метеостанция в деревне Санбао, расположенная на окраине города Турфан. Местные власти призвали рабочих и студентов оставаться дома, спецтехника распыляет воду на главных магистралях.

«Согласно заявлению, температура поверхности земли достигла 80 °C в некоторых частях Турфана в воскресенье (16 июля. — Ред.)», — говорится на сайте.

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22 июня китайское издание Huanqiu сообщило о том, что в Пекине температура воздуха поднялась до рекордного на тот момент +41,1 ℃. Журналисты отмечали тогда, что этот показатель — второй из самых высоких за всю историю наблюдений в столице КНР.

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