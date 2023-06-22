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В Пекине температура поднялась до рекордных 41,1 градуса тепла

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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В Пекине температура воздуха поднялась до рекордных 41,1 градуса тепла. Об этом 22 июня сообщает китайское издание Huanqiu.

Журналисты объяснили, что это второй самый высокий показатель температуры, который регистрировался в городе за всю историю наблюдений, а также максимальная температура, зарегистрированная в китайской столице в июне.

«Предыдущие 40,6 градуса 10 июня 1961 года были побиты сегодняшними 41,1 градуса, что означает, что сегодняшняя высокая температура побила 62-летний рекорд высокой температуры за тот же период в июне», — отмечают журналисты.

Аналитик-метеоролог China Weather Network Мин Юцю отмечает, что за всю историю наблюдений температура в Пекине трижды поднималась выше 41 градуса тепла. При этом максимум был зарегистрирован 24 июля 1999 года и составил 41,9 градуса тепла.

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При этом рекордно низкую температуру в Пекине для декабря с 1978 года метеобюро города регистрировало 30 декабря. Температура воздуха составила –24,6 градуса. Предыдущий минимум был установлен 21 декабря 2018 года, когда столбики термометров опустились до отметки –25,4 градуса.

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