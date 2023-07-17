Погранслужба Белоруссии сообщила о перехвате украинского беспилотника

Гомельские пограничники перехватили беспилотник Украины. Об этом 17 июля в своем Telegram-канале сообщила погранслужба Белоруссии.

По ее данным, Киев продолжает провокации по преднамеренным залетам беспилотников на территорию Белоруссии.

«Очередной инцидент зафиксирован 16 июля в Брагинском районе», — отметили в ведомстве.

Пограничники выполняли задачи на реке Днепр и заметили беспилотник, который пересек границу со стороны Украины. Аппарат вел разведку.

Белорусский наряд применил радиоэлектронное ружье, полет беспилотника был пресечен. Квадрокоптер вынужденно сел на воду.

«По данному факту начат административный процесс», — добавила белорусская погранслужба.

В конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о деятельности региональной группировки войск. Оно подразумевает создание учебно-боевых центров совместной подготовки военных вооруженных сил двух стран.

В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В апреле он отмечал, что в страну потоком идет оружие с Украины, правоохранители обнаружили уже несколько схронов украинских диверсантов.