Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заявил о хороших условиях для развития молодежи в России
Армия
Путин заявил о тяжелейшей работе российских военных в зоне СВО
Мир
Власти Турции намерены подготовить Стамбул к возможному землетрясению
Мир
Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять Лавров
Армия
ВС РФ нанесли удар по складам боеприпасов ВСУ и объектам ВПК в Одессе
Экономика
СФ одобрил закон о бессрочных кредитных каникулах
Мир
В Каталонии температура воздуха превысила 45 градусов
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле
Мир
Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь
Мир
Постпред РФ указал на необходимость проверять процесс уничтожения химоружия в США
Мир
Во Франции допустили рост цен на электричество на 76% к 2025 году
Происшествия
В Алтайском крае четвертый день ищут пропавшего тринадцатилетнего подростка
Общество
Путин назвал целью компьютерных игр воспитание общечеловеческих ценностей в людях

Погранслужба Белоруссии сообщила о перехвате украинского беспилотника

Погранслужба Белоруссии: погранотряд перехватил украинский дрон
0
Фото: Global Look Press/Ashley Chan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гомельские пограничники перехватили беспилотник Украины. Об этом 17 июля в своем Telegram-канале сообщила погранслужба Белоруссии.

По ее данным, Киев продолжает провокации по преднамеренным залетам беспилотников на территорию Белоруссии.

«Очередной инцидент зафиксирован 16 июля в Брагинском районе», — отметили в ведомстве.

Пограничники выполняли задачи на реке Днепр и заметили беспилотник, который пересек границу со стороны Украины. Аппарат вел разведку.

Белорусский наряд применил радиоэлектронное ружье, полет беспилотника был пресечен. Квадрокоптер вынужденно сел на воду.

«По данному факту начат административный процесс», — добавила белорусская погранслужба.

Воздушные манеры: зачем Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения
В ближайшие две недели военные задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и ПВО

В конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о деятельности региональной группировки войск. Оно подразумевает создание учебно-боевых центров совместной подготовки военных вооруженных сил двух стран.

В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В апреле он отмечал, что в страну потоком идет оружие с Украины, правоохранители обнаружили уже несколько схронов украинских диверсантов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023