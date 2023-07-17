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Летевший из Казани в Минводы Boeing 738 экстренно сел из-за проблем с шасси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Boeing 738, летевший из Казани в Минеральные Воды рейсом № 4701, совершил аварийную посадку. Об этом сообщил источник «Известий» в понедельник, 17 июля.

Сообщение поступило в 14:16 в этот день. Причиной экстренной посадки стало разрушение пневматики внутренней стойки шасси и вибрации левого двигателя.

«На борту на момент посадки находились 190 пассажиров и шесть человек экипажа. Погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

«Чудо в тайге»: после жесткой посадки Ан-28 под Томском выжили все пассажиры
Самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

13 июля стало известно о жесткой посадке легкомоторного самолета Сessna 172 под Новосибирском. В результате случившегося пострадали три человека — двух госпитализировали, третий от помощи специалистов отказался.

Причиной ЧП мог стать отказ двигателя, горения не было. Инцидент произошел неподалеку от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный, в лесополосе. Управляла воздушным судном женщина.

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