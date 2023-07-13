Три человека пострадали при посадке легкомоторного самолета под Новосибирском
Три человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета Сessna 172 в Новосибирской области. По словам источника «Известий», их состояние оценивается как легкой и средней тяжести.
Двое потерпевших госпитализированы, третий от помощи врачей отказался.
Информацию подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС. В результате жесткой посадки горения не произошло.
«Всего реагировали 19 человек и шесть единиц техники из числа бригад медиков, специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы города и сотрудники МЧС России», — добавили в ведомстве.
Как сообщалось, жесткая посадка произошла неподалеку от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный, в лесополосе. Управляла воздушным судном женщина, у нее подозрение на переломы.
Причиной жесткой посадки мог стать отказ двигателя.