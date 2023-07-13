Названа причина жесткой посадки легкомоторного самолета под Новосибирском

Причиной жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщил источник «Известий» 13 июля.

По предварительным данным, речь идет о самолете Сessna 172. Судно повреждено и застряло в деревьях.

Пилотировала самолет девушка, у нее подозрение на переломы.

Как сообщалось, жесткая посадка произошла неподалеку от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный, в лесополосе. На место следуют экстренные службы.