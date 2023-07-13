Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин согласился с тем, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Мир
Херш указал на признак неудач украинской армии в контрнаступлении
Экономика
ФАС и Генпрокуратура РФ проверят формирование цен на авиабилеты
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Мир
Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину
Спорт
Чернышенко исключил отказ спортсменов от Родины ради участия в ОИ
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Экономика
Крупные торговые сети выступили против «честной» цены
Экономика
Путин предложил подготовить национальный проект по экономике данных
Спорт
Матыцин назвал отказ МОК пригласить Россию на ОИ проявлением дискриминации
Политика
Путин заявил, что Россия не будет замыкаться в себе
Экономика
В Минфине заявили о соответствии инфляции индексации акцизов на алкоголь в 5%

Названа причина жесткой посадки легкомоторного самолета под Новосибирском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщил источник «Известий» 13 июля.

По предварительным данным, речь идет о самолете Сessna 172. Судно повреждено и застряло в деревьях.

Пилотировала самолет девушка, у нее подозрение на переломы.

Как сообщалось, жесткая посадка произошла неподалеку от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный, в лесополосе. На место следуют экстренные службы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023