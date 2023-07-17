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Зоозащитник объяснил важность введения штрафов за выгул собак без намордника

Зоозащитник Далакян: в основном на людей нападают собаки, у которых есть хозяева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Введение штрафов за нарушение правил выгула потенциально опасных собак — важная инициатива, которую необходимо принять. Согласно статистике, на людей чаще нападают собаки, у которых есть хозяева, а не бродячие, заявил в разговоре с «Известиями» 17 июля зоозащитник, член центрального штаба «Народного фронта» Карен Даллакян.

В России планируется ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Такой законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. С копией документа ознакомились «Известия».

Даллакян отметил, что к потенциально опасным собакам можно отнести фактически все служебные породы, и те, которые в холке больше среднего размера.

«Сегодня в связи с нехваткой подзаконных актов об ответственном обращении с животными, фактически правила выгула собак в городских условиях не работают. Раньше были правила выгула, предусматривающие намордники, требования к возрасту выгуливающих, оговаривалось, что человек должен быть трезвым», — рассказал Даллакян.

При этом он обратил внимание, что, согласно статистике, в основном на людей нападают собаки, у которых есть хозяева, а с бродячими таких происшествий меньше.

«Просто необходим закон, предусматривающий наказание таких горе-владельцев, игнорирующих общественный порядок. Что касается его применения, то, действительно, есть в судебной практике такие случаи, когда владелец отказывается от своей собаки. Говорит: «Докажите, что это моя собака укусила». Поэтому эта норма будет работать в комплексе с обязательной идентификацией потенциально опасных животных», — подытожил зоозащитник.

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13 июля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил «Известиям», что самовыгул домашнего животного может обернуться негативными последствиями как для самого питомца, так и для окружающих.

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