Кинолог оценил инициативу о запрете самовыгула домашних животных

Самовыгул домашнего животного может обернуться негативными последствиями как для самого питомца, так и для окружающих. Об этом 13 июля «Известиям» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных, в котором среди прочего запрещается самовыгул домашних животных. Поправка вносится в ст. 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в которой прописаны требования к содержанию домашних животных.

«Отпустить собаку одну погулять — это равносильно тому, что вы отправите своего малолетнего ребенка на прогулку по городу в одиночестве. Допуская самовыгул, вы обрекаете животное на всевозможные опасности. Любой шум, другое животное или человек могут напугать питомца, что может обернуться тем, что он убежит и потеряется или начнет себя защищать и будет демонстрировать агрессивное поведение. У хозяина нет возможности контролировать животное, увлекшись чем-то. Питомец может попросту не найти обратный путь домой», — сказал Голубев.

Кинолог отметил, что питомец может попасть под колеса автотранспорта или поезда, подхватить инфекционное заболевание, пораниться, провалиться в яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров.

«На питомца могут напасть другие животные, в том числе стая бездомных собак. Питомца могут напугать, его могут забрать к себе домой из корыстных побуждений, подумав, что он потерялся», — добавил эксперт.

Голубев также указал на то, что любая собака без хозяина может стать причиной недовольства окружающих.

«Питомец может напугать прохожих, испортить чужое имущество или недоброжелательно отреагировать на другого питомца. Даже если хозяин уверен в поведении своего любимца, никогда нельзя предсказать, как он будет себя вести в непредвиденной, пугающей ситуации, особенно находясь без владельца», — сказал специалист.

Кинолог подчеркнул, что только хозяин несет ответственность за жизнь и комфорт своего питомца и окружающих его людей и животных.

«Допускать самовыгул — значит безответственно относиться к своим обязанностям. Это демонстрирует лишь халатное отношение к питомцу и окружающим, а также неготовность владеть животным», — заключил он.

Отмечается, что в законопроекте в числе прочего говорится о запрете на «свободное, неконтролируемое передвижение животного» по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. В варианте, одобренном депутатами, сказано, что запрет на свободное, неконтролируемое передвижение животного распространяется теперь на все места, кроме «мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».



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