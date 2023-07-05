Собака напала на ребенка в подмосковном Егорьевске

В подмосковном Егорьевске собака напала на трехлетнюю девочку, гулявшую с мамой. Об этом в среду, 5 июля, сообщил «Известиям» источник.

Собака укусила ребенка за голень. Девочке оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего будет проведена проверка. Также будет прорабатываться вопрос о наличии в действиях владельца собаки признаков уголовного деяния.

Ранее, 2 июля, в Москве на детской площадке чихуахуа напала на четырехлетнего ребенка и укусила за ногу. Владелица собаки попыталась оправдать питомца, заверяя, что чихуахуа не кусала ребенка, а лишь схватила за штанину и ранений у мальчика нет.