Тело утонувшего подростка выловили из пруда в парке «Сокольники» в Москве
Тело подростка достали из Первого Путяевского пруда в парке «Сокольники» на востоке Москвы. Об этом телеканал «360» сообщает в понедельник, 17 июля, со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По предварительной информации, погибшему 14 лет. Он нырнул в воду и не смог вынырнуть обратно по неизвестной причине.
Чтобы извлечь тело мальчика, на место происшествия вызвали водолазов. Его подняли на борт лодки и доставили на берег, где передали прибывшей бригаде скорой помощи.
Ранее, 14 июля, тела двух мужчин обнаружили в пруду в Захаровском районе Рязанской области.
Мужчины погибли в водоеме рядом с деревней Воронка. Для извлечения тел из воды привлекались сотрудники спасательных служб из Рязани и Спасского района.
21 июня пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила, что в водоемах Подмосковья с начала лета утонули восемь детей.
Основными причинами гибели детей являются неумение плавать, оставление их без присмотра, а также купание в неустановленных и необорудованных местах, пишет РИАМО.