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Музей русской водки открыли в подмосковной Балашихе

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В Московской области создали музей русской водки. Он разместился в старинной усадьбе Горенки в Балашихе. Именно это место историки считают знаковым. Здесь винокурение получило развитие с начала XVIII века.

На стендах музея выставлена антикварная посуда: бутыли, сосуды и штофы. Как правило, эти экспонаты не выпускались массовыми тиражами, а заказывались к юбилеям и значимым датам. В музее даже имеется посуда царской семьи.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что в Горенках и на прилегающей к усадьбе территории по инициативе депутата Госдумы Вячеслава Фомичева проводятся работы по реконструкции. Однако работе музея они не мешают.

В конце июня сообщалось, что во время благоустройства территории вокруг Зарайского кремля нашли бивни мамонта, которым десятки тысяч лет. Зарайский кремль является единственным подмосковным кремлем, который полностью сохранился до наших дней.

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