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Названы перспективы в случае перевода расчетов в нацвалюты между РФ и Турцией

Экономист Чирков: перевод расчетов РФ и Турции в нацвалюты поможет увеличить спрос на лиру и рубли
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Фото: РИА Новости/Бурджу Окутан
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Перевод на расчеты между РФ и Турцией в нацвалютах поможет увеличить спрос на турецкую лиру и на российские рубли, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 17 июля.

Накануне газета Aydınlık написала, что, по мнению заместителя председателя турецкой партии «Родина», руководителя отдела экономической политики Хакана Топкурулу, Турции необходимо отказаться от расчетов в долларах с Россией и Ираном в торговле.

«Ну, во-первых, мне кажется, что эта инициатива очень правильная. Дело в том, что Турция очень хорошо зарабатывает на взаимоотношениях с Россией, на организации импорта, параллельного импорта и обычного импорта. Кроме того, не надо забывать про поставки энергоносителей, большие совместные проекты, такие как строительство атомной электростанции «Аккую». То есть у нас очень большие взаимоотношения, взаимодействия с Турцией. И, конечно, нужно различным образом диверсифицировать риски», — отметил экономист Чирков.

Эксперт отметил, что до февраля 2022 года большой процент расчетов шел в валютах недружественных государств — в долларах, евро. Однако сейчас из-за возможности введения санкций эти валюты стали токсичными.

«Риски использования этих валют очень большие: есть риск неполучения денег по выполненным контрактам, риск остановки международных расчетов. Поэтому, конечно, если перевести в национальные валюты, то это будет очень полезно для наших стран», — подчеркнул он.

Также экономист напомнил, что российский рубль несколько снижается к доллару и евро.

«Инфляция у нас очень низкая, а в Турции как раз инфляция очень высокая, и перевод на расчеты в нацвалютах поможет увеличить спрос на турецкую лиру, на российские рубли, абсорбировать денежную массу, скажем так, уменьшить или сильно ослабить инфляционные процессы в Турции, или снижение курса российского рубля, который мы наблюдали последние несколько недель», — заключил Чирков.

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Ранее, 11 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas сообщил, что РФ предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию.

30 мая финансовый аналитик Владимир Левченко, комментируя стремления некоторых стран перейти на расчеты в нацвалютах и отказаться от американской валюты, рассказал «Известиям», что роль доллара США продолжит снижаться в мире.

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