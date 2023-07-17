Расчеты на будущее: ЦБ поддержал открытие филиалов иностранных банков в РФ

В Центробанке поддерживают законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России , рассказал «Известиям» зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он пояснил: предполагается, что структуры будут сосредоточены на функции расчетов, что упростит проведение трансграничных платежей в условиях санкций. В конечном итоге новшество позволит расширить разнообразие замещаемых импортных товаров , полагают эксперты. Интерес к открытию филиалов в стране могут проявить финансовые организации Белоруссии, Грузии и Армении. Как нововведение повлияет на работу отечественных финорганизаций, разбирались «Известия».

Льготные условия

По разработанному Минфином законопроекту, иностранные дружественные кредитные организации получат возможность открывать филиалы на территории РФ. Для этого им придется получить соответствующую аккредитацию. Затем они смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ЦБ полностью поддерживают предложенный Минфином законопроект, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Он добавил: предполагается, что такие филиалы будут сосредоточены на функции расчетов, и это станет удобной формой для зарубежных партнеров осуществлять банковские операции.

Под запретом для новых структур окажутся сделки с физлицами, а также открытие депозитов и привлечение средств во вклады и счета в драгметаллах, следует из документа Минфина. В проекте предлагается ввести и ряд других ограничений: например, зарубежный банк сможет работать в России не более чем через один филиал. Кроме того, такие финорганизации не должны быть связаны с недружественными государствами и лицами. «Известия» направили запрос в министерство.

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Справка «Известий» Запрет на открытие филиалов иностранными кредитными организациями на территории РФ действует с марта 2013 года. Тогда президент Владимир Путин законодательно исключил понятие филиалов из определения банковской системы. Решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые возникали у зарубежных игроков.

С 2013 года для работы на российском рынке иностранным кредитным организациям приходилось открывать дочерние структуры, которые полностью подчинялись законодательству РФ и действовали под контролем ЦБ, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В то же время филиалы не обязаны отчитываться перед регулятором, создавать резервы и соблюдать многие другие требования.

Платежный баланс

Инициативу поддержали и в Ассоциации банков России (АБР). Она должна помочь проведению расчетов через материнские структуры иностранных кредитных организаций, а также упростить открытие корсчетов или хотя бы ускорить прохождение необходимых для этого процедур, подчеркнул вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, нововведение также создаст дополнительные возможности для игроков из дружественных стран, которые активно участвуют в обслуживании внешнеторговых сделок.

Российские банки вполне успешно конкурировали с «дочками» зарубежных финорганизаций, поэтому и появление филиалов не должно привести к значительным рискам для отечественных игроков. Однако важен баланс возможностей таких структур и требований к ним, добавил Алексей Войлуков.

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Традиционно отечественные участники рынка не поддерживали приход иностранных конкурентов. Однако сейчас ситуация изменилась, и филиалы зарубежных кредитных организаций смогут выступить одним из каналов проведения расчетов в условиях санкций , согласился генеральный директор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов, причем в этой части они не будут конкурировать с бизнесом отечественных игроков, а начнут дополнять его.

Наиболее вероятен интерес к открытию филиалов банками из дружественных стран для осуществления операций в национальных валютах, добавил эксперт. По его словам, такие организации смогут удешевить расчеты. При этом эффективность их бизнеса будет значительно зависеть от решения о допуске новых структур к счетам физлиц. Такую возможность следует обсудить, считает Михаил Сухов. Так, например, в некоторых странах структуры иностранных финорганизаций включаются в национальные системы страхования вкладов.

На склонность зарубежных игроков открывать филиалы в России также будут влиять условия формирования первоначального капитала и экономические требования к их деятельности, добавил гендиректор АКРА.

Такой возможностью, скорее всего, заинтересуются банки из Белоруссии, Грузии и Армени и, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако они могут испугаться угрозы введения вторичных санкций. Более того, крупные финорганизации этих стран вряд ли пойдут на риски, поэтому открывать новые структуры, вероятно, будут небольшие местные игроки. Главными целями их работы в РФ станут проведение расчетов в нацвалютах по внешнеторговым сделкам и привлечение инвестиций в российскую экономику из дружественных государств.

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Из-за угрозы возможных рестрикций финорганизации с иностранным участием сокращали размеры трансграничных платежей и операций с иностранной валютой, в том числе вводя ограничительные тарифы, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, открытие филиалов зарубежными кредитными организациями с неполным функционалом может позитивно повлиять на объемы переводов за границу и в конечном итоге на разнообразие замещаемых импортных товаров.

Осенью 2022-го председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что иностранные игроки интересуются возможностью открыть филиалы в России.