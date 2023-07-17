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Число выставленных на продажу квартир в новостройках Москвы выросло в июне на 28%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В июне 2023 года на первичном рынке недвижимости Москвы в продаже находятся 52 тыс. квартир, что на 28% больше показателя того же периода 2022-го (40,5 тыс. лотов), рассказали «Известиям» в брокерском агентстве недвижимости DOLGOV PRO 17 июля.

Средняя стоимость 1 кв. м продающегося нового жилья в первом летнем месяце этого года составила 420,4 тыс. рублей (на 10% больше, чем в июне 2022-го), а средний бюджет покупки квартиры — 26,2 млн рублей (на 8% выше, чем годом ранее), отметили аналитики.

При этом наблюдается и рост спроса покупателей. Количество проданных лотов в июне 2023-го увеличилось на 35% (5,9 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Как и в прошлом году, доминирующим инструментом приобретения квартир на первичном рынке жилья Москвы является ипотека: 72% квартир приобретено с привлечением заемных средств. Однако, если сравнивать ценовые показатели спроса и предложения, мы можем увидеть, что прайсовая цена лотов в июне 2023 года увеличилась на 3%, что говорит о готовности застройщиков предоставлять дисконты своим покупателям для того, чтобы поддержать спрос», — подчеркнул гендиректор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

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Ранее, 11 июля, аналитики Optima Development сообщили «Известиям», что снижение курса рубля открыло владельцам валютных сбережений возможность для выгодных сделок на рынке премиальных новостроек столицы: средняя стоимость 1 кв. м в долларовом эквиваленте в настоящее время составляет порядка $6,6 тыс., что на 29% меньше, чем в аналогичный период 2022-го.

9 июля аналитики DOLGOV PRO рассказали, что минимальная стоимость первичной квартиры в границах МКАД в этом месяце составила 5,4 млн рублей.

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