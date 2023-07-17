Число выставленных на продажу квартир в новостройках Москвы выросло в июне на 28%

В июне 2023 года на первичном рынке недвижимости Москвы в продаже находятся 52 тыс. квартир, что на 28% больше показателя того же периода 2022-го (40,5 тыс. лотов), рассказали «Известиям» в брокерском агентстве недвижимости DOLGOV PRO 17 июля.

Средняя стоимость 1 кв. м продающегося нового жилья в первом летнем месяце этого года составила 420,4 тыс. рублей (на 10% больше, чем в июне 2022-го), а средний бюджет покупки квартиры — 26,2 млн рублей (на 8% выше, чем годом ранее), отметили аналитики.

При этом наблюдается и рост спроса покупателей. Количество проданных лотов в июне 2023-го увеличилось на 35% (5,9 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Как и в прошлом году, доминирующим инструментом приобретения квартир на первичном рынке жилья Москвы является ипотека: 72% квартир приобретено с привлечением заемных средств. Однако, если сравнивать ценовые показатели спроса и предложения, мы можем увидеть, что прайсовая цена лотов в июне 2023 года увеличилась на 3%, что говорит о готовности застройщиков предоставлять дисконты своим покупателям для того, чтобы поддержать спрос», — подчеркнул гендиректор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

Ранее, 11 июля, аналитики Optima Development сообщили «Известиям», что снижение курса рубля открыло владельцам валютных сбережений возможность для выгодных сделок на рынке премиальных новостроек столицы: средняя стоимость 1 кв. м в долларовом эквиваленте в настоящее время составляет порядка $6,6 тыс., что на 29% меньше, чем в аналогичный период 2022-го.

9 июля аналитики DOLGOV PRO рассказали, что минимальная стоимость первичной квартиры в границах МКАД в этом месяце составила 5,4 млн рублей.